تركي آل الشيخ يرفع شعار “التبذير في كرة القدم ماضي وراح”

يعتقد مالك نادي بيراميدز المصري سابقًا “تركي آل الشيخ” أن التبذير في عالم كرة القدم قد ولى وبات من الماضي، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ومُنيت جميع أندية العالم بخسائر مالية فادحة منذ تعليق النشاط الرياضي، في منتصف شهر مارس الماضي، من بينها أندية مُصنفة ضمن الأغنى في العالم أمثال “برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس”.

وأكد تركي آل الشيخ في آخر تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بأن الأزمة العالمية الراهنة ستؤثر بصورة ملحوظة على أسعار اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بل وسيصل الأمر لتراجع رواتب اللاعبين بصورة غير مسبوقة.

وأوضح رئيس هيئة الترفيه السعودية “مَن سيدفع للاعب مرتب بالملايين الآن؟ مَن سيجدد عقود اللاعبين بالملايين؟ مَن سيتعاقد بالملايين؟ كل ذلك أصبح من الماضي في ظل الأزمة العالمية الراهنة”.

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وكان تركي آل الشيخ أحد رواد “مدرسة التبذير” خلال فترته القصيرة كرئيس شرفي للنادي الاهلي المصري، حيث جعل من لاعب صاعد في نادي إنبي مثل “صلاح محسن” أغلى لاعب في تاريخ الانتقالات الداخلية للدوري المصري، بعد انضمامه إلى الأهلي نظير 35 مليون جنيه مصري.

وتمادى تركي آل الشيخ في انفاقه ببذخ على الصفقات بعد امتلاكه لنادي الأسيوطي المتحول لـ “بيراميدز”، بانفاق مبلغ فاق الـ 250 مليون جنيه مصري على الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي 2018 وفي الميركاتو الشتوي 2019.

ويُدير تركي آل الشيخ نادي ألميريا القابع في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، بعدما اشتراه نظير 20 مليون يورو في بداية الموسم الجاري 2020/2019.