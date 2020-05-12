مرتضى منصور يُحدد سعر عودة محمد عواد إلى الإسماعيلي

كذب رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ما تردد حول حارس مرمى فريقه “محمد عواد” وإمكانية عودته إلى الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مشددًا على أنه لن يُفرط في الحارس إلا بمبلغ فلكي.

وأكد مرتضى منصور على أهمية استمرار محمد عواد مع الزمالك كَونه أفضل حراس المرمى في مصر منذ عام 2018.

وقال المستشار مرتضى منصور “ما نشرته بعض المواقع عن تفكيرينا في بيع أو إعارة محمد عواد مُجرد أخبار كاذبة وفبركة إعلامية لا أساس لها”.

وأضاف رئيس الزمالك “محمد عواد حارس مرمى موهوب، والتفكير في بيعه أو إعارته لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط إذا تلقى النادي عرضًا قويًا، ووقتها لن نفرط فيه بأقل من 80 مليون جنيه”.

Advertisements

وشارك محمد عواد في 7 مباريات مع الزمالك منذ انضمامه من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي 2019، معظمهم تحت قيادة المدرب المقال “ميتشو”.

ويغيب عواد عن صفوف الزمالك منذ يوم 16 ديسمبر 2019، عندما خسر فريقه بثلاثة أهداف لهدفين أمام طلائع الجيش.

ويعتمد المدير الفني الحالي للزمالك “باتريس كارتيرون” على الحارس القادم من سموحة “محمد أبو جبل” حيث لعب جميع مباريات عام 2020، وتألق أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري.