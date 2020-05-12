المجري يكشف سبب مساندة الخطيب في انتخابات الاهلي وعرض محمود طاهر

تحدث مصطفى عبده، لاعب الاهلي السابق، عن علاقته القوية بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأسباب مساندته له في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى العرض الذي تلقاه من محمود طاهر رئيس النادي السابق وأسباب رفضه.

ويعتقد نجم الاهلي السابق، أن مساندته لمحمود الخطيب خلال الانتخابات الأخيرة والتي فاز فيها بمقعد رئاسة النادي على حساب منافسه محمود طاهر رئيس النادي السابق، لم تكن مساندة لشخص الخطيب، ولكن بهدف مصلحة النادي.

وكانت انتخابات الأهلي قد شهدت منافسة كبيرة للغاية بين محمود الخطيب ومحمود طاهر على مقعد رئاسة النادي للدورة الانتخابية من 2018 إلى 2022، وحسمها الأول لصالحه بفارق كبير من الأصوات، بعد دعم كبير حصل عليه من جانب نجوم الكرة السابقين في الفريق.

وأكد الجناح الطائر خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” أنه لم يقلق أبدا على النادي لأنه دائما ما ينجح في حصد البطولات حتى وهو في اسوأ حالاته، لكن كل ما كان يشغله هو استعادة الأهلي لبريقه ورونقه ولجماهيره، وهو ما نجح محمود الخطيب في تحقيقه.

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الخطيب سبب شهرته وصناعة اسمه

اعترف مصطفى عبده بفضل محمود الخطيب عليه، قائلاً أنه السبب في صناعة اسمه وسبب شهرته، لأنه كان ينجح في ترجمة الفرص التي يصنعها إلى أهداف، وبالتالي اصبح محبوب لدى جماهير القلعة الحمراء.

عرض محمود طاهر؟

كشف نجم الاهلي السابق عن تلقيه عرضا من محمود طاهر رئيس الاهلي السابق، لضمه إلى قائمته الانتخابية خلال الانتخابات السابقة، لكنه اعتذر لسببين: الأول الظروف التي كان يعاني منها عقب وفاة زوجته، والثاني لأنه لا يستطيع الترشح ضمن قائمة ستخوض الانتخابات ضد قائمة محمود الخطيب الذي يراه الأصلح لرئاسة النادي.

ويعد “المجري” كم أطلق عليه جمهور الاهلي لسرعته الفائقة، واحدا من أهم لاعب الكرة المصرية عبر تاريخها، لمساهمته في صناع العديد من الاهداف التي كانت سبب في نجاح الاهلي ومنتخب مصر في حصد عدة ألقاب محلية وقارية.