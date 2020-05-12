شطة يُنهي الجدل: الاهلي بطل القرن لهذه الأسباب

خرج مصطفى عبد المنعم “شطة” لاعب الاهلي، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي السابق، عن صمته، وتحدث عن قضية نادي القرن، التي أحدثت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة، منذ اختيار الكاف للفريق الاحمر ليكون بطلا للقرن الماضي.

شطة تحدث من خلال تصريحات صحفية، عن ملف نادي القرن، مشددا على أن الاهلي هو نادي القرن في القارة الأفريقية عن القرن الماضي، مشيرا إلى أن اللائحة الخاصة ببطل القرن تم وضعها في عام 1994.

وأشار رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، إلى أنه كان من الظلم الاعتماد على عدد البطولات لاختيار نادي القرن، مؤكدا أن اعتماد نظام النقاط كان الأكثر عدلا، كاشفا عن أن النادي الأبيض لم يعترض على هذا النظام حينها.

يذكر أن اللائحة التي اعتمد عليها الكاف في تحديد تصنيف الأندية كانت تنص على التالي:

– الفائز بلقب بطولة أفريقيا أبطال الدوري والكأس 4 نقاط

– صاحب المركز الثاني 3 نقاط

– الوصول لنصف النهائي 2

– دور الثمانية نقطة واحدة

– لقب السوبر نقطة واحدة

Advertisements

وقام الكاف بتعديل تلك اللائحة عقب تغيير نظام دوري الأبطال لتكون كالتالي:

يحصل الفائز بالبطولة على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 4 نقاط، وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة على 3 نقاط وصاحب المركز الثالث على نقطتين وصاحب المركز الأخير في المجموعة على نقطة “حيث كان يصعد صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية مباشرة وهذا النظام تغير بعد 2000.

وقال نجم الاهلي في فترة السبعينات أنه بريء من تهمة مجاملة الاهلي بخصوص حصوله على لقب القرن، مشددا على أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي قرر اختيار المارد الاحمر بطلا للقرن بالإجماع.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد منح النادي الأهلي لقب نادي القرن عام 2001، بعدما تصدر ترتيب الأندية الأفريقية برصيد 40 نقطة، وجاء الزمالك حينها في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وهو ما لاقى اعتراضات كبيرة من جانب نادي الزمالك وجماهيره، طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الاتحاد الأفريقي جامل النادي الأحمر بمنحه اللقب، مطالبين بفتح هذا الملف عدة مرات من أجل سحب الدرع الذي تسلمه الراحل صالح سليم عام 2000.