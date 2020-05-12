يتربع نادي الترجي التونسي والملقب بفريق “الدم والذهب” على عرش أندية كرة القدم التونسية، ويُعد صاحب أكثر الأندية حصداً للبطولات وكذلك للكؤوس في تونس محلياً وقارياً، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات الترجي التونسي.

يحتفل الترجي يوم 19 من شهر يناير كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1919، ويتخذ من مدينة رادس بتونس مقراً له، ويتستضيف مبارياته على الملعب الأولمبي برادس.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به فريق الدم والذهب الى عام 1938 عندما فاز بكأس تونس، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1993 عندما فاز الترجي بكأس العرب للأندية الأبطال كأول فريق تونسي يفوز بلقب البطولة.

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مشاركة الترجي التونسي فى كأس العالم للأندية

شارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية للمرة الاولى عام 2011، عندما تغلب على فريق الوداد المغربي في نهائي ـفريقيا بهدف نظيف في مجموع المباراتين، ليلعب أول مباراة له في المونديال أمام فريق السد القطري، على ملعب تويوتا في اليابان، وخسر المباراة بهدفين مقابل هدف، ولعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام فريق مونتيري المكسيكي، وخسر أمامه بهدفين مقابل ثلاثة، لينهي الفريق التونسي البطولة في المركز السادس.

بينما المشاركة الثانية كانت عام 2018، عندما فاز على الأهلي المصري 4-3 في مجموع المباراتين، ليدخل أيضًا البطولة العالمية في ربع النهائي، وخسر من فريق العين الإماراتي – صاحب الأرض – بثلاثية نظيفة، ليواجه فريق جوادلاخارا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس والتي فاز بها 6-5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

اليكم سجل بطولات الترجي التونسي (محلياً)

كم عدد بطولات الترجي فى الرابطة التونسية المحترفة الأولى (الدوري التونسي)

فاز الترجي بالدوري التونسي 29 مرة (رقم قياسي) مواسم: (1941–42، 1958–59، 1959–60، 1969–70، 1974–75، 1975–76، 1981–82، 1984–85، 1987–88، 1988–89، 1990–91، 1992–93، 1993–94، 1997–98، 1998–99، 1999–2000، 2000–01، 2001–02، 2002–03، 2003–04، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2011–12، 2013–14، 2016–17، 2017–18، 2018–19).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس تونس

فاز الترجي بكأس تونس 15 مرة (رقم قياسي) مواسم: (1938–39، 1956–57، 1963–64، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1988–89، 1990–91، 1996–97، 1998–99، 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2010–11، 2015–16).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس السوبر التونسي

فاز الترجي بكأس السوبر التونسي 4 مرات (رقم قياسي) أعوام: (1960، 1994، 2001، 2019).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس الهادي شاكر

فاز الترجي بكأس الهادي شاكر مرة واحدة عام: (1968).

دورة حمدة العواني

دورة واحدة نظمت لكي تعوض كأس تونس الملغاه آنذاك بسبب مشاركة منتخب تونس في كأس العالم 1978، وفاز بها الترجي التونسي.

سجل بطولات الترجي التونسي (قارياً)

الكأس الأفروآسيوية للأندية

فاز الترجي بالكأس الأفروآسيوية للأندية مرة واحدة عام: (1995).

كم عدد بطولات الترجي فى دوري ابطال افريقيا

كم عدد بطولات الترجي فى كأس الاتحاد الأفريقي للأندية “الكونفدرالية الأفريقية حالياً”

تُوج الترجي التونسي بكأس الاتحاد الأفريقي للأندية مرة واحدة عان: (1995).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس السوبر الأفريقي

تُوج الترجي التونسي بلقب كأس السوبر الافريقي مرة واحدة عام: (1995).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس الكؤوس الأفريقية

تُوج الترجي التونسي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة عام: (1998).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس العرب للأندية الأبطال

تُوج الترجي التونسي بلقب كأس العرب للأندية الأبطال 3 مرات (رقم قياسي) أعوام: (1993، 2009، 2017).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس السوبر العربي

تُوج الترجي بلقب كأس السوبر العربي مرة واحدة عام: (1996).

كم عدد بطولات الترجي فى كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس

تُوج الترجي التونسي بلقب كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (2009).