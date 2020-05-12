محمد صبري: رفضت انضمام “الاهلاوي المتعصب” للزمالك

كشف محمد صبري نجم الزمالك السابق، عن موقفه الرافض لقيام ناديه بضم التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما عن الاهلي، مشيرا إلى أنه عدل عن موقفه بعد ذلك.

صبري أكد خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” أنه كان يرفض انضمام التوأم للزمالك، بسبب حبه وغيرته على فريقه، مشيرا إلى أن حسام وإبراهيم حسن ليسا مجرد لاعبان انضما من الفريق الأحمر، بل كانا اهلاويان متعصبان جدا.

لماذا عدل صبري عن موقفه؟

يرى نجم الزمالك السابق، أن ما قدمه التوأم مع الفريق خلال فترة تمثيلهما للفريق، والمساهمة في تحقيق انجازات كبيرة، كان كفيلا بجعله يغير من موقفه الرافض لوجودهما داخل الزمالك، لافتًا إلى أن حسام حسن كان لديه رغبة عارمة لتسجيل الأهداف ومن ثم الرد على الاهلي الذي قرر الاستغناء عنه.

انتقالات اللاعبين بين الاهلي والزمالك “خيانة”

عاد صبري ليؤكد أنه ضد انتقالات اللاعبين بين ناديي الاهلي والزمالك، حيث يعتبر ذلك خيانة وإن عصر الاحتراف ليس مبرر مقنع، قائلاً ” انتقال لاعب من الاهلي للزمالك والعكس خيان من وجهة نظري، يجب على اللاعب الذي يرتدي قميص الزمالك أن يختتم مشواره في ناديه، ونفس الأمر بالنسبة للاعب الاهلي، ما يحدث ليس احتراف ولكن اللاعبين يبحثون عن الأموال فقط”.

ومحمد صبري من مواليد مدينة بلبيس بالشرقية، ويعد أحد أفضل المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية من أصحاب القدم اليسرى، لعب للزمالك نهاية التسعينات وبداية الألفية، وشارك معه في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.