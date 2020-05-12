تطورات جديدة في صدام الاهلي وستوك سيتي

يبدو أن الأزمة التي نشبت بين النادي الاهلي ونادي ستوك سيتي الانجليزي، على خلفية عدم حصول الأول على باقي مستحقاته الخاصة بصفقة انتقال رمضان صبحي للنادي الانجليزي ستدخل منعطفا جديدا بعد الاجراءات التي اتخذها النادي الاحمر لرد حقوقه.

وكان الاهلي قد أبرم صفقة انتقال رمضان صبحي مع ستوك سيتي في صيف 2016 مقابل 5 ملايين جنيه استرليني، على أن يتم تسديد قيمة الصفقة على دفعتين، لم يدفع منها النادي الانجليزي سوى القسط الأول والمقدر بمليوني ونصف المليون استرليني، ويتبقى النصف الثاني.

ويستند النادي الإنجليزي في موقفه على قيام شركة مسك التي كانت تملك حقوق إدارة قناة الاهلي بالحصول على حكم قضائي بتغريم النادي الاحمر 135 مليون جنيه، على خلفية قيامه بفك الارتباط من جانب واحد، وإرسال الحكم له لتجميد مستحقات النادي الاحمر لديه.

الاهلي بدوره أكد لنادي ستوك سيتي أنه قام بتقديم طعن على قرار المحكمةـ وبالفعل تم قبوله وانتهت القضية ببطلان الحكم بغرامة الشركة السعودية، وبالتالي أصبح من حقه الحصول على باقي قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي لزوال سبب تجميد الأموال.

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النادي الإنجليزي لم يبد تعاون واضح مع الاهلي لإنهاء المشكلة، وطلب من مسئولي النادي ترجمة صيغة الحكم الصادر بإنهاء أزمته مع شركة مسك، وإرساله لهم.

من جانبه قام الاهلي بالتعاقد مع محامي انجليزي، من أجل التواصل مع المحكمة الفيدرالية الإنجليزية، بهدف الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى ستوك سيتي في أسرع وقت.

يذكر أن نادي ستوك سيتي كان قد قام ببيع رمضان صبحي إلى نادي هيدرسفيلد مقابل 5.7مليون يورو، قبل أن يقوم النادي الإنجليزي بإعارة اللاعب إلى الاهلي على مرحلتين لمدة عام ونصف.

وتقدم الاهلي بعرض مالي كبير، للحصول على خدمات جناحه الدولي بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي مقابل 5 ملايين يورو، لكن هدرسفيلد مازال يناور للحصول على عرض مالي أكبر للموافقة على الصفقة في ظل وجود اهتمام من جانب نادي بيشكتاش التركي لشراء رمضان صبحي.