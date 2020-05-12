رياضة | باريس يحدد ضم ميلو ودي يونج ومبلغ مالي لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس يحدد ضم ميلو ودي يونج ومبلغ مالي لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن مطالب باريس سان جيرمان الأخيرة من أجل التنازل عن خدمات نيمار خلال الفترة المقبلة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على خدمات كل من فرينكي دي يونج ونيلسون سميدو، ثنائي برشلونة من أجل التنازل عن نيمار.

وكان أرثر ميلو قد رفض الرحيل عن برشلونة، بعد ارتباط إسمة بالادراج في صفقة تبادلية مع بيانيتش نجم وسط فريق يوفنتوس.