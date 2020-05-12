رياضة | لايبزيج ينضم لصراع التعاقد مع مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر لايبزيج ينضم لصراع التعاقد مع مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد مسئولو فريق لايبزيج الألماني التعاقد مع مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأصبح كلير توديبو مدافع البارسا خارج جدارن الفريق بشكل كبير خلال الميركاتو القادم، حيث لم يقتنع كيكي سيتين مدرب الفريق الكتالوني بإمكانيات اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن لايبزيج انضم لصراع التعاقد مع توديبو بعد تقديم اللاعب مستويات جيدة مع نادي شالكة في الفترة الأخيرة بعد خروجه من البارسا على سبيل الإعارة.

ويملك نادي شالكة بند في عقد توديبو يحق له شراء اللاعب مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.