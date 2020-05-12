رياضة | رياض محرز: صلاح وراء عدم انتقالي الى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر رياض محرز: صلاح وراء عدم انتقالي الى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إمكانية تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث محرز في لقاء مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا:" أرغب في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وكذلك الحصول على الكرة الذهبية".

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وتابع:" أعتقد أن ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وواصل:" كنت قريب من الانتقال لليفربول، ولكن محمد صلاح قطع انتقالي بسبب انضمامه للريدز".

وأتم حديثه عن تتويج الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية:" لولا المدير الفني جمال بلماضي، لما توج الجزائر باللقب الإفريقي".