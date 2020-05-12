شكرا لقرائتكم الأهلي يحمل سيد عبد الحفيظ تسجيل 6 لاعبين إعلان تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل مسئولو النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مسئولية تسجيل 6 لاعبين من نجوم الفريق إعلان لإحدى شركات الاتصالات عبر صفحتها على السوشيال ميديا، دون الرجوع لإدارة النادي، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة تسويقية داخل القلعة الحمراء.

وقام مسئولو الأهلي بسؤال سيد عبد الحفيظ عن السبب وراء عدم إبلاغه الإدارة بالأمر قبل حدوثه، ليؤكد مير الكرة أنه لم يكن يعلم بالأمر، لتؤكد الإدارة الحمراء أن الخطأ والمسئولية تقع عليه لكونه مدير الكرة والمسئول عن تنفيذ تعليمات الإدارة، وهو الأمر الذي لم يحدث وكاد أن يتسبب في أزمة كبيرة لولا تدخل محمود الخطيب رئيس النادي لإنقاذ الموقف.

وقام أكثر من لاعب بتصوير إعلانات وفقرات خلال شهر رمضان لإحدى شركات الاتصالات وتم اذاعتها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا ومنهم وليد سليمان حسين الشحات وحسام عاشور وعمر السولية والحارس محمد الشناوى، وحذرت لجنة التخطيط سيد عبد الحفيظ من تكرار مثل هذه الأمور موجهين تعليمات صريحة لمدير الكرة بالعودة للإدارة في كل كبيرة وصغيرة خلال الفترة المقبلة.