شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: ابراهيم سعيد أفضل مدافع في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو فهيم مدافع الزمالك السابق أن ابراهيم سعيد مدافع الأهلي والقلعة البيضاء الأسبق أفضل مدافع في تاريخ مصر.

وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "ابراهيم سعيد قادر على سد أي فراغ في دفاعات الفرق وبالرغم من ابتعاده لسنوات عن الملاعب لو حصل على فرصة غداً سيقدم مستوى متميز للغاية".

أضاف عمرو فهيم أن ابراهيم سعيد لا يمكن مقارنته بأي لاعب مدافع في مصر ولا أحد ينكر من اللاعبين في مصر أنه الموهبة الأفضل.