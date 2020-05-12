"ترقيصة زى بيليه".. وائل رياض يسترجع ذكريات هدفه بكأس العالم للشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمزة والمذيع بيقول إنه زي ترقيصة بيليه في كأس العالم وكمان
يشار أن وائل رياض شيتوس، استعرض هدفاً سجله فى شباك القلعة الحمراء من قبل عندما كان لاعباً فى المصرية للاتصالات، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" قائلا: "من أصعب اللحظات إحراز هدف فى بيتك الأهلى بيتنا مفيش فرحة.. المصرية للاتصالات والأهلى".
هدف وائل رياض
هدف بيلية
جاء هدف شيتوس ردًا على أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، والذى قال إنه لم يطاوعه قلبه بالتسجيل فى شباك الفريق الأبيض عندما كان لاعبًا فى غزل المحلة، رغم أن الفرصة كان قد أتيحت له فى أكثر من مرة.
وجه أسامة نبيه الاعتذار لنادى غزل المحلة بعد الأزمة التى نشبت بينهما خلال الساعات الماضية بعد إعلان لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق أنه رفض التسجيل فى الأبيض عندما كان معاراً من صفوفه لغزل المحلة.
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