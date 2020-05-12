شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التسويقية لطاهر محمد طاهر بعد دخوله في حسابات القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، سيكون محور صراع قطبي الكرة المصرية في الميركاتو الصيفي، بعد تجدد مفاوضات الأهلي لضم اللاعب، ودخول طاهر في حسابات الزمالك لتدعيم الفريق.

القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل بلغت 400 ألف يورو، في آخر تحديث لها خلال أبريل الجاري، على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

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خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.

وعلى الرغم من مفاوضات الأهلي الأخيرة، فهذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها صاحب الـ 23 عاماً في حسابات القلعة الحمراء، حيث سبق وتفاوض مسئولو الفريق الأحمر مع طاهر في بداية الموسم الجاري إلا أن الصفقة لم تكتمل، ليجدد طاهر تعاقده مع المقاولون لمدة ثلاث سنوات، ويغير طموحاته برغبة فى السير على خطى محمد صلاح فراري الفراعنة، والذى بدأ مسيرته الكروية وتوهجه مع المقاولون ليصبح الآن نجم ليفربول الانليزي وأحد أكبر ثلاث لاعبين على مستوى العالم.

أما من جانب مسئولي المقاولون فهم دائماً يرون أن طاهر مشروع جديد لانتاج تجربة احترافية بحجم محمد صلاح، ولا تفضل إدارة ذئاب الجبل التخلي عن لاعبها لصالح الأهلي أو الزمالك أو نادى فى الدوري المصري.