شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عقد جلسة صلح بين عمر جابر وأحمد ميدو وأحمد ناصر لحل الخلاف بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، إن أحمد عبد القادر ميدو وأحمد ناصر صديقان لعمر جابر، وأنه عندما سافر عمر جابر أعطاهما تفويضا للحصول على أمواله من النادي وهذا يدل على قوة الصداقة بينهم، مطالبا بإنهاء الخلاف بينهم، مؤكدا أنه يمكن أن ينتهي هذا الخلاف دون تدخل النيابة والقضاء، وأن الجميع محترمين، ومن له حق سيأخذه وسيتم حل الأزمة من جذورها.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد،: سنعقد جلسة مع عمر جابر وأحمد ناصر وأحمد ميدو لحل المشكلة التي دارت بينهم، وداعب الحاضرين خلال اللقاء قائلا: "السجن للجدعان متخافوش أنا نفسي اتسجنت 3 مرات وعظماء مصر اتسجنوا قبل كده".

من جانبه، قال اللاعب أحمد عبد القادر ميدو، إنه طالما عمر جابر طلب جلسة صلح، وطالما تدخل المستشار مرتضى منصور، حينها يمكن أن نجلس ونتحدث ونحل الأزمة.

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وكانت شهدت محكمة شمال الجيزة، الأحد، جلسة الاستئناف الذى قدمه كلًا من "أ.ن" و"أ.م"، والمتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بسبب خلافات مالية بينهما، والتى انتهت بقرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكلًا منهما.

وحضر المتهمان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم لنظر الاستئناف المقدم من جانبهم، قادمين من قسم شرطة العجوزة، وبدأت الجلسة بإبداء محمد النمر دفاع المتهمين، دفوعه حيث تحدث عن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي تاسيسًا على عدة أسباب.

وقال الدفاع، أن المتهمين أشخاص عامة معروفة ولديهم محل اقامة ثابت، وانه لا يوجد شهود على ارتكابهم جريمة التهديد، خاصة وأن المتهم "أ.م" كان حرر محضر ضد اللاعب عمر جابر بالنصب عليه فى قيمة عمولته نظير انتقاله من نادى "لوس انجلوس" الأمريكي لنادي "بيراميدز"، وأن اللاعب حرر محضره ضد موكليه كيديًا.