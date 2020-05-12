شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يحتفل بالذكرى الـ 10 لصعوده للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 نادى وادى دجلة بالذكرى العاشرة لتأهل الفريق الكروى الأول للدورى الممتاز، حيث حصد الفريق الدجلاوى بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة فى 12 مايو 2010 بعد الفوز على السكة الحديد.

فاز حينها وادى دجلة على السكة الحديد بنتيجة 3 / 1 فى مباراة الجولة الأخيرة لبطولة دورى القسم الثانى فى مجموعته الثانية (القاهرة والقناة)، وذلك بعد ارتفاع رصيده إلى 63 نقطة.

أحرز أهداف دجلة على التوالى الغانى ويزدام ومحمد الحصرى وسيد السعدونى، فيما أحرز هدف السكة الحديد الوحيد إبراهيم شولح.

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وحرص ماجد سامى مالك أندية دجلة على احياء الذكرى العاشرة لتأهل الفريق الأول للدورى الممتاز، حيث قام بنشر تاريخ التأهل عبر حسابه الرسمى على فيس بوك.

من ناحية أخرى، كشف ماجد سامى أنه توقف عن تشجيع الأهلي منذ رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن القلعة الحمراء، في عام 2000.

وقال ماجد سامي: "أعترف أنني توقفت عن تشجيع النادي الأهلي يوم أن تركوا حسام وإبراهيم حسن ودفعوهم للانضمام للزمالك، فلم أر في حياتي مثلهما في الإخلاص للنادي الأهلي".