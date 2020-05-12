شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه : كسبت دوري 2010 من الزمالك بالعامل النفسي..ولا أعرف فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، عن كواليس قبوله تدريب الفريق الأحمر في الولاية الثالثة له موسم "2010-11"، مؤكدا أنه كان يثق في اقتناص لقب الدوري المصري من الزمالك.

أضاف جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:"عندما اقنعني خالد مرتجي بالعودة إلى الأهلي، كان الفارق مع الزمالك 11 نقطة، لكني كنت أؤمن أنني سأستطيع تحقيق الفوز بالدوري".

وأضاف: "في المباراة الثالثة تعادلنا والزمالك تعادل أيضا في نفس الجولة، وعرفت من خلال المواجهات أن الجانب النفسي كان العامل الحاسم والرئيسي، وأردت منح الثقة لكل اللاعبين..أنهينا الدوري في الصدارة بفارق 8 أو 9 نقاط عن الزمالك".

وتحدث جوزيه عن قبوله تدريب الأهلي: "مباراة ريال مدريد صنعت الفارق، لا تزال خالة في ذاكرتي، كنت أحب الأهلي كثيرا ووافقت على تقليص راتبي، لم أفكر في الأمور المالية لأنني وقعت في حب النادي".

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أكد البرتغالى مانويل جوزيه المدرب الأسطورى لفريق الأهلى أن خالد مرتجي عضة مجلس الأهلى يستحق أن يحصل على رئاسة النادى، مضيفاً :" خالد مرتجي، شخص ناجح، ويستحق رئاسة الأهلي في يوم من الأيام".

وقال جوزيه،"ارتبط بعلاقة خاصة مع النادي الأهلي وجماهير، بعد النجاحات التي حققتها مع النادي"، مضيفا:"وافقت على تخفيض راتبي مع الأهلي، في المرة الثالثة لأن علاقتي مع النادي اهم من الاموال".

تابع جوزيه :"زوجتي، تحب ايضا النادي الاهلي وجماهيره، بعد النجاحات التي حققتها مع النادي"، مشيرا:'خالد مرتجي، شخص ناجح، ويستحق رئاسة الأهلي في يوم من الأيام".، مؤكداً أنه وافق على تخفيض راتبه مع الأهلي، في المرة الثالثة لأن علاقته مع النادي اهم من الأموال.

ورفض جوزيه الرد على مقارنته بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادى الأحمر، معلقاً :"أنا لا أعرف فايلر ولا لاعبي الأهلى في الوقت الحالي وأتمنى أن يكون مديرا فنيا ناجحا ولا أريد الرد على سؤال مقارنته بى".