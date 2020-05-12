شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة: مواجهة الزمالك أسهل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد جمعة مهاجم فريق المصرى البورسعيدى، أن دائمًا مواجهة الزمالك تكن أسهل من مواجهة الأهلى، لافتًا إلى إنه سبق وتلقى عروضًا من قطبى الكرة المصرية إلا إنها لم تكتمل. كشف جمعة أن الزمالك فاوضه في أول معسكر له مع المنتخب عن طريق وكلاء اللاعبين، وتحدث معه محمد شيحة وكيل اللاعبين وعقد جلسة معه، ومنحنه الفرصة للتحدث مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وطالبته بالتواصل مع سمير حلبية رئيس المصري لحسم الصفقة لكن الأمر لم يكتمل. كما أشار اللاعب إلى أن عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلي تفاوض معه للانضمام للقلعة الحمراء من قبل، ولكن لم يدخل في مفاوضات مع المصري، لينتهى الأمر عند هذا الحد. وانتقد أحمد جمعة طريقة استبعاده من قبل ايهاب جلال المدير الفني للمصري وتدربه مع فريق الناشئين، ووضعه فى الترتيب الثالث للمهاجمين، مؤكدا أنه من الصعب على اللاعب النزول للتدرب مع الناشئين، خاصة أنه كان يؤدي بشكل جيد. Advertisements وتعجب خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2، من طريقة استبعاده من قبل جلال متوقعا أن يكون ذلك بسبب علاقته وارتباطه بحسام حسن والتحدث عنه بشكل جيد.

وكشف أحمد جمعة عن كواليس انضمامه إلى معسكر المنتخب القومي لأول مرة تحت قيادة هيكتور كوبر، قائلاً: "طبيعتي لا أتأقلم مع أي مكان جديد أتواجد فيه بسرعة وأحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم مع باقي اللاعبين، ولذلك طالبني أسامة نبيه مدرب المنتخب السابق بالتقرب من زملائي في صفوف الفراعنة".

أضاف: "كنت أستحق التواجد في صفوف منتخب مصر كوني هداف الدوري، ولو تواجدت فى الأهلي أوالزمالك لكنت لاعبا أساسيا في صفوف الفراعنة.. وكنت أعاني من إصابة عندما تم استدعائي للمنتخب تحت قيادة حسام البدري، ولكن كنت أجتهد في التدريبات لرد الجميل للبدري، ولم أتخيل في يوم من الأيام أن أرتدي قميص منتخب مصر".

أوضح جمعة أنه تنازل عن 300 ألف جنيه للمنصورة ناديه السابق من أجل تحقيق حلم الانضمام للمصري واللعب في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه خاض أول موسم مع المصري تحت قيادة حسام حسن كلاعب احتياطي، وكان يسجل أهدافا بعد نزوله الملعب وهو ما دفع حسام حسن للدفع به أساسيا، وكان له دورا كبيرا في تطوير أدائي داخل الملعب.

أردف: حسام حسن كان يتعصب علينا بسبب الأداء السيئ والاستهتار داخل الملعب حتى ولو كسبنا في المباريات، وفي مباراة النجوم التي فزنا فيها بنتيجة 5 / 3 تعصب علينا بشدة خاصة أن المنافس سجل في شباكنا 3 أهداف وكان قريبا من التعادل في بعض فترات المباراة، مشيدا بطارق العشري باعتباره مدرب كبير ولكنه تولى المهمة في أوقات صعبة.