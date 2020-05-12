شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يرفعون شعار "صاحب صاحبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الرياضة المصرية قوة صداقة و الوقوف بجانب الأخر فى وقت الأزمات من أجل تحسين صورة أصحابهم أمام الجماهير و محبيهم و تبرأتهم من الخطأ .

ويرصد الخليج 365 ٣ نجوم يرفعون شعار " صاحب صاحبه " فى التقرير التالى :

عماد متعب يبرئ فتحى

كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه تواصل مع أحمد فتحي بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن الأهلي ليؤكد له الجوكر أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هاني في المباريات، بخلاف أن الأخير يستحق الحصول على فرصة كاملة وهو يرغب في المشاركة الأساسية، موضحا أن فتحي أكد له أن بيراميدز يرغب في التعاقد معي 3 سنوات ولكن الأهلي يريد تجديد عقد لمدة موسمين فقط

وقال عماد متعب ، أبلغت فتحي بأنني له كنت مكانه لاخترت اللعب في الأهلي موسمين بدلا من الاعتزال خارجه، لأنني أفضل أن يختار أي لاعب صنع تاريخا في الأهلي أن يعتزال داخله.

أضاف متعب أنه تواصل مع الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، مشيرا إلى أن إكرامي يرى أنه قادر على العطاء لفترة داخ الملعب ويرغب في المشاركة الأساسية، لذا اختار الرحيل لأنه صعب على لاعب الكرة الجلوس احتياطيا.

إكرامى عبد العزيز يبرئ أسامة نبيه

فيما حرص إكرامى عبد العزيز كابتن غزل المحلة السابق على تبرأة أسامه نبيه نجم الزمالك و المحلة السابق فيما يخص التصريحات الأخيرة التى ادلى بها فى أزمة التفويت فى تصريحاته مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، والتى قال فيها، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

Advertisements

وأكد إكرامى عبد العزيز، كابتن غزل المحلة السابق، أن أسامة نبيه نجم الزمالك السابق ورط نفسه فى تصريحات غير صحيحة لكسب تعاطف الزملكاوية، موضحا أن الأمر لا يعدو كونه "ذلة لسان" من أجل التودد لجماهير القلعة البيضاء.

وأضاف إكرامى عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "كنت موجوداً فى المباراة محل النزاع، وكنت كابتن لغزل المحلة وقتها، وسجلت هدف التعادل، وأنا أكثر الناس حزناً لو هذه التصريحات صحيحة لأنها ستحرمنى من حمل لقب كأس مصر ككابتن الفريق".

وتابع كابتن غزل المحلة، "شعرت بصدمة بعد تصريحات أسامة نبيه، وقارنت التصريحات بأرض الواقع وجدت أنها للأمانة غير حقيقية، نبيه شخص طيب ومحترم وتعرض لـ"ذلة لسان"، شعرت أنه يريد التودد لجماهير الزمالك وكسب تعاطفهم فخانته التصريحات "

وأضاف إكرامى عبد العزيز أن "نبيه نزل فى الدقيقة 36 من عمر الشوط الثانى للمباراة ولاحت له فرصة وحيدة تعامل معها بشكل عادى لم أشعر فى أرض الملعب بأى خيانة، وهو فقط خانه التعبير أساء لنفسه فى سبيل كسب تعاطف الزملكاوية.

حازم إمام يبرئ طارق حامد

رفض حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الهجوم الذي يتعرض له زميله طارق حامد من البعض بسبب خشونته في الكرات المشتركة بالمباريات.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة:" طارق حامد ليس عنيفا ولكنه جادا في التعامل مع الكرات المشتركة بحكم مركزه كلاعب دائرة في الوسط".

وأتم حازم إمام تصريحات قائلا:"إحنا مش بنلعب تنس.. ومن الطبيعي أن كرة القدم تعتمد على القوة والالتحامات".