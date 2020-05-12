الأهلي يكشف حقيقة رحيل سيد عبدالحفيظ.. وموقف رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن النادي لم يناقش مستقبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بعد الأنباء التي ترددت حول الاستقرار على إقالته من منصبه بسبب تسجيل حلقة في برنامج رامز جلال.

وقال مرتجي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الإدارة لم نتناقش داخل مجلس الإدارة حول مستقبل كابتن سيد عبدالحفيظ مع الأهلي سواء باستمراره أو رحيله".

وأضاف: "ملف الكرة مسؤولية كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ومصير كابتن سيد عبدالحفيظ يعود إلى رؤية لجنة التخطيط ورئيس النادي المسؤول عن ملف كرة القدم".

وأوضح: "سيد عبدالحفيظ يتمتع بخبرة كبيرة وناجح في عمله، سواء على المستوى الإعلامي في وقت سابق أو التدريبي في الوقت الحالي، ومحمود الخطيب على اقتناع تام به".

وأكد: "على المستوى الشخصي راضي تمام عن أداء سيد عبدالحفيظ، حقق معنا النجاح خلال الفترة الماضية، وطالما أن محمود الخطيب مقتنع به فأنا أيضا مقتنع به".

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من جانبه، أشار خالد مرتجي الذي كان مسؤولا عن ملف استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، أن النادي الإنجليزي رفض طلب محمود الخطيب بوضع بند يسمح بشراء اللاعب.

وقال مرتجي: "كابتن الخطيب كلفني بالسفر إلى إنجلترا مع نادر شوقي وكيل رمضان صبحي من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة".

وأضاف: "ما لا يعلمه الكثيرون أن محمود الخطيب طلب أن تكون إعارة رمضان لمدة عامين مع حق الشراء، لكن النادي الإنجليزي رفض لأن عقده مع اللاعب كان يستمر لعامين".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا: "وافق هدرسفيلد على إعارة رمضان لمدة عام واحد، قبل تحديد مصيره في العام التالي سواء ببقائه أو رحيله".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).