الأهلي يرد على الزمالك بشأن قضية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن النادي يثق تماما في سلامة موقفه من قضية لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، بعد التعاقد معه قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب رحيله عن الزمالك".

وقال مرتجي في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" الثلاثاء: "الأهلي تعاقد مع كهربا كلاعب حر بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي، ولا توجد أي مشكلة في الأمر، لسنا طرفا في القضية والأهلي لن يُعاقب بكل تأكيد".

وأضاف: "هناك من في الزمالك يقول أن الأهلي عمل (كوبري) لضم اللاعب، وهو ما لم يحدث على الإطلاق"، في إشارة إلى عدم الاتفاق مع النادي البرتغالي على ضم كهربا بعد رحيله عن الزمالك.

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وتابع: "كهربا لديه المحامي الذي يدافع عنه ويعرف كواليس قضيته، ويوجد منا كل الدعم والمساندة تجاه اللاعب من الناحية المعنوية، أما المحامي السويسري مونتنييرى يدافع عن قضيتنا للتأكيد على عدم حدوث (الكوبري)".

وأكمل: "أثق في سلامة موقف الأهلي تماما بنسبة 100%، مثلما أثق في أن اسمي هو خالد مرتجي".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته قائلا: "لا أعرف عل ستتوقع عقوبة على كهربا أم لا، لكن ما أعلمه أن الغرامة المالية لن تكون على الأهلي، فلماذا نسددها إذا حدثت؟".