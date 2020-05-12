رياضة | الزمالك يرفض رحيل ساسي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل ساسي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولوا نادي الزمالك فكرة رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

فرجانى ساسى لن يرحل عن الزمالك

Advertisements

وأوضح مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة وصول عروض تركية للتفاوض بشأن ضم التونسى فرجانى ساسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "فرجانى ساسى لا يمتلك أى عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وما يتردد فى عدد من الصحف المصرية والعربية غير صحيح".

وأضاف "هناك رغبة متبادلة بين الزمالك وفرجانى على استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية".