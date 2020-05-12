رياضة | جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أنجولية أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الأهلي أصبح مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة جورنال دي أنجولا الأنجولية بأن أول أغسطس (بريميرو دو أوجوستو) والفريق السابق لجيرالدو يرغب في عودة النجم الأنجولي في الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الأنجولية أن جيرالدو لن يستمر مع الأهلي في حال تجديد عقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر وذلك لعدم اقتناعه بمستواه بالإضافة إلى توتر العلاقة بينهما.

وأكدت الصحيفة الأنجولية أن أول أغسطس مازال يترقب الموقف النهائي لعودة النشاط الكروي في أنجولا للتقدم بطلب رسمي من أجل التعاقد مع جيرالدو في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الأنجولية إلى أن جيرالدو ساهم في تأهل أول أغسطس إلى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2018.