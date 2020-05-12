رياضة | إنبي يُمدد التعاقد لهذا اللاعب.. تحسبًا لرحيل نجم الفريق للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يُمدد التعاقد لهذا اللاعب.. تحسبًا لرحيل نجم الفريق للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي إنبي والذى يقوده المدير الفنى حلمي طولان علي تمديد التعاقد مع أحد نجوم الفريق خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ عليه تحسبًا لرحيل أحد لاعبيه للأهلي .

وكان ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي ولاعب الفريق البترولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ولذلك يرغب طولان فى تمديد تعاقد صلاح سليمان مدافع الفريق والذي إبتعد عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

ويتواجد إنبي في المركز السابع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، وذلك بعد خوض 18 لقاء.