رياضة | تطور جديد فى صفقة لاوتارو مارتينيز إلي برشلونة.. النيراتزورى يرغب فى ضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطور جديد فى صفقة لاوتارو مارتينيز إلي برشلونة.. النيراتزورى يرغب فى ضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تطور جديد فى الصفقة المحتمل حدوثها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بين برشلونة وإنتر ميلان والذى يسعي الفريق الكتالوني لضم نجم النيراتزورى اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وذكرت صحيفة "سبورت"، الإسبانية، فإن إنتر ميلان مستعد لبيع لاوتارو إلى برشلونة، إذا قام الفريق الكتالوني بتضمين الصفقة بلاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن.

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وأضافت الصحيفة أن إنتر يرحب بضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، أو البرازيلي إيمرسون المعار حاليًا لريال بيتيس.

وأوضحت الصحيفة أن على الرغم من تمسك النيراتزورى بالحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والبالغ 111 مليون يورو إلا وأن الإدارة أصبجت منفتحه بالحصول على مقابل مادي بجانب الظهير الأيمن.

وأكدت الصحيفة أن إيمرسون هو الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ خاصة أن سيميدو تلقي عرض قوي من مانشستر سيتي الإنجليزي.