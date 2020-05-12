رياضة | الأهلي: لسنا طرف في قضية كهربا وموقفنا سليم ١٠٠٪؜

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي: لسنا طرف في قضية كهربا وموقفنا سليم ١٠٠٪؜ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن النادي الأحمر، ليس طرفًا في قضية نادي الزمالك مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قمنا بشراء محمود عبد المنعم "كهربا" كلاعب حر بعد فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي".

وتابع :"النادي البرتغالي قام بإرسال البطاقة الدولية للنادي الأهلي، وبالتالي فإن تعاقده مع الأهلي صحيح".

وزاد :"النادي الأهلي ليس طرفا في الأمر، ولكن كهربا له محام خاص به ويقوم بالدفاع عنه، ونحن ندعم اللاعب".

وواصل :"محامي النادي الأهلي أكد لنا بأن صفقة اللاعب صحيحة ونثق في موقفنا ١٠٠٪؜، وفي حال توقيع أي عقوبة ستكون على اللاعب".