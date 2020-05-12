رياضة | مرتجي يكشف عن رأيه في عدم تجديد أحمد فتحي لتعاقده مع الأهلي واختياره للانضمام لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتجي يكشف عن رأيه في عدم تجديد أحمد فتحي لتعاقده مع الأهلي واختياره للانضمام لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه لم يتدخل على الإطلاق في مسألة تجديد تعاقد النادي الأحمر مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي أعلن انتقاله لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم اتصل بأحمد فتحي، فلا يمكن لعضو مجلس أن يتدخل في ملف تجديد عقد لاعب بالنادي".

وتابع :"أحمد فتحي حبيبي ولو اتصل بي وأبلغني بما فعل كنت سأقوله له أنك مخطيء".

وزاد :"كنت أتمنى أن يستمر في النادي الأهلي، ولكن هذا هو قراراه ونتمنى له التوفيق فهو من جيل العظماء في النادي".

