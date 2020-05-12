رياضة | ريال مدريد يخطط لضم سكرينيار في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم سكرينيار في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، بسبب عدم إقتناع زيدان بالمدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو.

وذكرت صحيفة " Diario Gol " الإسبانية، أن المدرب زين الدين زيدان وضع مدافع إنتر ميلان، ميلان سكرينيار على رأس أولوياته للتعاقد معه في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد على إستعداد لإدراج جيمس رودريجيز في الصفقة، من أجل خفض سعر اللاعب الذي قد يصل أكثر من 60 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ميلان سكرينيار صاحب الـ25 عاماً يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017، وخاض مع الإنتر 118 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3، وينتهي عقده في 2023.