رياضة | سان جيرمان يضع شروط جديدة للموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يضع شروط جديدة للموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شروطه من اجل التخلي عن البرازيلي نيمار دا سيلفا لصالح فريق برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

شروط سان جيرمان للتخلي عن نيمار

وتحدثت صحيفة «كالشيو ميركاتو» الإيطالية أن ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي اشترط دخول كلا من البرازيلي أرثر ميلو والهولندي فيرنكي دي يونج لاعبا خط الوسط في صفقة انتقال عودة نيمار دا سيلفا مرة أخرى للبارسا.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان وضع إدارة نادي برشلونة في موقف صعب، خاصة وأن دي يونج لاعب صغير السن ويعمتد عليه المدرب كيكي ستيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونج يعد من عناصر برشلونة مستقبلا كما أنه يعد خليفة لسيرجيو بوسكيتس نجم وسط وسط الفريق، كما هناك صعوبة في الاستغناء عن أرثر لعدم رغبته في الرحيل عن صفوف البلوجرانا.

وارتبط البرازيلي نيمار منذ فترة طويلة بالعودة مجددا إلى برشلونة بعد 3 سنوات من الرحيل عن الفريق فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو للفريق الباريسي.