رياضة | كريم حافظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كريم حافظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي ومنتخب مصر على أنه لا يوجد أي مفاوضات حاليا مع مسؤولو النادي الأهلي للانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم يحدث أي مفاوضات مع مسؤولو النادي الأهلي منذ موسمين، حيث كانت أخر مرة في بطولة أمم إفريقيا 2017 وخلال المعسكر كان هناك مفاوضات ولكن كان لدي عقد مع النادي الذي كنت ألعب له في فرنسا ولم أفضل العودة إلى مصر في ذلك التوقيت".

وتابع :"أي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي أو الزمالك، انا ابن من أبناء النادي الأحمر، وبعد الاحتراف أتمنى العودة إليه".