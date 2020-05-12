رياضة | مرتجي: مجلس الأهلي أنجز 80% من برنامجه الانتخابي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتجي: مجلس الأهلي أنجز 80% من برنامجه الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس النادي الأحمر الحالي أنجز نسبة كبيرة للغاية من برنامجه الانتخابي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عندما خضنا الانتخابات وضعنا برنامج انتخابي، والخطيب عندما يعد بشيء لا بد أن ينفذها".

وتابع :"الخطيب متفرغ تماما لخدمة النادي الأهلي، فهو يعمل على مدار 24 ساعة وليس له أي انتماء غير النادي الأهلي، وتركيزه منصب على مصلحة النادي فقط".

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وأشار :"عندما نرى الخطيب يعمل بهذه الطريقة يمنحنا الدافع للعمل بشكل قوي".

حققنا 80% من البرنامج الانتخابي الذي جئنا به في الانتخابات ففي كرة القدم نجحنا في التعاقد مع لاعبين مميزين وتعاقدنا مع مدير فني مميز نتمنى أن يكون على قدر طموحات جماهير النادي".

وأردف :"على مستوى النشاط الرياضي هناك طفرة فيه في كرة السلة واليد والطائرة، ومنتخب مصر يضم 75% من لاعبي الأهلي، كما أن النادي قام بإنشاء غرفة استشفاء للاعبي الفريق الأول".

