رياضة | مرتجي: مجلس الأهلي أنجز 80% من برنامجه الانتخابي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتجي: مجلس الأهلي أنجز 80% من برنامجه الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عندما خضنا الانتخابات وضعنا برنامج انتخابي، والخطيب عندما يعد بشيء لا بد أن ينفذها".
وتابع :"الخطيب متفرغ تماما لخدمة النادي الأهلي، فهو يعمل على مدار 24 ساعة وليس له أي انتماء غير النادي الأهلي، وتركيزه منصب على مصلحة النادي فقط".
وأشار :"عندما نرى الخطيب يعمل بهذه الطريقة يمنحنا الدافع للعمل بشكل قوي".
حققنا 80% من البرنامج الانتخابي الذي جئنا به في الانتخابات ففي كرة القدم نجحنا في التعاقد مع لاعبين مميزين وتعاقدنا مع مدير فني مميز نتمنى أن يكون على قدر طموحات جماهير النادي".
وأردف :"على مستوى النشاط الرياضي هناك طفرة فيه في كرة السلة واليد والطائرة، ومنتخب مصر يضم 75% من لاعبي الأهلي، كما أن النادي قام بإنشاء غرفة استشفاء للاعبي الفريق الأول".