رياضة | خالد مرتجي: الخطيب يستحق أن يبقى رئيسًا للأهلي لدورة أخرى على الأقل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالد مرتجي: الخطيب يستحق أن يبقى رئيسًا للأهلي لدورة أخرى على الأقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر يستحق البقاء رئيسا لمجلس إدارة القلعة الحمراء لدورة أخرى على الأقل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمود الخطيب يعشق النادي الأهلي، ويجب أن يستمر في رئاسة النادي لدورة قادمة على الأقل".

وتابع :"وجود الخطيب يؤدي إلى نجاح العمل في أي منظومة، كما أنه شخصية رائعة".

وأشار :"بدايتي في العمل داخل النادي الأهلي كانت مع محمود الخطيب، وحسن حمدي هو من حببني في العمل الإداري".