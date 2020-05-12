رياضة | اتحاد الكرة ينعى مدرب حراس بدر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة ينعى مدرب حراس بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وجاء في نص البيان "سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل ويحفظ كل الرياضيين والشعب المصري من كل سوء .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون" .