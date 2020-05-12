رياضة | حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة وصول عروض تركية للتفاوض بشأن ضم التونسى فرجانى ساسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "فرجانى ساسى لا يمتلك أى عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وما يتردد فى عدد من الصحف المصرية والعربية غير صحيح".

وأضاف "هناك رغبة متبادلة بين الزمالك وفرجانى على استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية".