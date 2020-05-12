رياضة | صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع إسلام عيسى لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت بعض التقارير، أن الأهلي قد يعقد صفقة تبادلية مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات إسلام عيسى.

وتابعت التقارير، أن أحمد الشيخ قد يدخل ضمن صفقة انتقال إسلام عيسى، حيث يرغب الجهاز الفني للأهلي للتعاقد مع لاعب جناح خلال الفترة المقبلة.

وشارك إسلام عيسى مع بيراميدز في 62 مباراة أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع 9 آخرين.