رياضة | "كورونا" يصل ملاعب بيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كورونا" يصل ملاعب بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل فيروس كورونا المستجد إلى ملاعب بيلاروسيا بعدما أعلن الاتحاد المحلي هناك تأجيل مباراتين بعد إصابة لاعبين بهذا الفيروس.

وترتبط المباراتان المؤجلتان بفريقي مينسك من دوري الدرجة الأولى وأرسنال دجيرجينك في دوري الدرجة الثانية ، حسبما أفاد الاتحاد البيلاروسي للعبة اليوم. وكان مقررا إقامة المباراتين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ورغم الانتقادات الدولية ، واصلت كرة القدم البيلاروسية نشاطها في الفترة الماضية. وأوضحت وسائل الإعلام البيلاروسية تراجع أعداد المشجعين في المباريات مؤخرا لخوف كثيرين منهم من التعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال تواجدهم في المدرجات.

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وطبقا للإحصائيات الرسمية ، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في بيلاروس أكثر من 23 ألف و900 شخص كما تتصاعد وتيرة الإصابات علما بأن عدد المتوفين جراء هذا الوباء في بيلاروس بلغ 135 شخصا حتى الآن.

وأوضح الاتحاد أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تم زيادتها بالنسبة للمشجعين وأن درجات حرارة المشجعين تقاس عند مداخل الاستادات كما تتاح الفرصة داخل المدرجات ليحافظ المشجعون على مسافة التباعد الاجتماعي.

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