رياضة | بعد عودته من الإصابة.. ماذا قدم محسن متولي مع الرجاء قبل التوقف؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عودته من الإصابة.. ماذا قدم محسن متولي مع الرجاء قبل التوقف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي خدمات صانع ألعابه محسن متولي، بعدما أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودته للتدريبات.

متولي أجرى جراحة إزالة الزائدة في أحد مستشفيات المغرب، في بداية شهر إبريل الماضي، وحصل على راحة سلبية بعد خضوعه للعملية.

ويحاول مسئولو الرجاء في إقناع اللاعب لتجديد عقده الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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يُذكر أن الرجاء يلتقي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن اللاعب صاحب الـ34 عاما، خاض 19 مباراة قبل توقف النشاط الرياضي في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين.

وفي المجمل لعب 78 مباراة، وسجل 20 هدف، وصنع 12 تمريرة حاسمة، في جميع مواسمه مع الرجاء، فيما خاض عدة تجارب ما بين هذه المواسم في أندية الريان والوكرة والاهلي القطري والإمارات.