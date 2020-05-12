رياضة | أحمد حجازي يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست برومتش الإنجليزي، نيته في عدم رغبته في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن حجازي يرغب في العودة للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مع وست بروميتش ألبيون خلال الفترة المقبلة.

وكان حجازي قد تلقى عروضا من الدوري المصري منها، ناديه السابق الأهلي وبيراميدز، وأشار اللاعب في أكثر من مناسبة أنه لايرغب في العودة.

يشار إلى أن عقد الدولي المصري أحمد حجازي مع وست برومتش ينتهي بنهاية شهر يونيو عام 2022 بعدما انتقل إليه مطلع عام 2018 قادما من الأهلي.