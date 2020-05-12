رياضة | شباب بلوزداد أول فريق جزائري يدخل مجال الرياضة الاليكترونية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شباب بلوزداد أول فريق جزائري يدخل مجال الرياضة الاليكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم نادي شباب بلوزداد الجزائري مجال الرياضة الاليكترونية التي تنظم بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكر شباب بلوزداد في بيان نشره عبر حسابه على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين " تبعا لاستمرارية تطوير النادي، تم اطلاق فرع الرياضة الالكترونية"، موضحا انه بهذا " التحدي سيكون أمام طموح الدفاع عن قيم ومكتسبات النادي في المنافسات العالمية الخاصة بالرياضة الالكترونية".

وأوضح البيان، ان هذه الخطوة ستعزز روابط النادي مع الآلاف من متابعيه وجذب محبين جدد، وبالتالي الترويج لشعاره في مختلف بقاع العالم.

كما اكد أن شباب بلوزداد اختار الولوج لعالم الرياضة الرقمية بالاعتماد على خبرته وإمكانياته عبر تجسيد القيم التي يحملها النادي كالسعي الدائم نحو الامتياز والتنافس، بهدف أن يكون مرجعا في الرياضة الالكترونية.