الامارات | راشد بن حميد يدعو فئات المجتمع إلى المشاركة في مبادرة «أتعهد» لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يدعو فئات المجتمع إلى المشاركة في مبادرة «أتعهد» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد كرة القدم، أمس، مبادرة «أتعهد» ضمن سلسلة مبادراته المجتمعية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة جائحة «كورونا»، وقال في بيان صحافي: «إن المبادرة تتلخص في التعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة، وذلك من خلال التواصل برسائل نصية مع المجيب الآلي لاتحاد الكرة (سالم) عبر رقم الهاتف المتحرك (971502130259+) وتطبيق (الواتس أب)، وسيحصل كل مُشارك على شهادة تقدير بصورة فورية مقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة».

وقال رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «يحرص اتحاد الكرة على دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في مواجهة جائحة (كورونا)، لذا سعينا بشكل دائم ومستمر إلى التواصل مع المجتمع والقطاع الرياضي في سبيل إيصال المعلومة التي تفيد الجميع وتحثهم على الالتزام بالتعليمات الوقائية من أجل صحتهم وصحة أحبتهم».

وأضاف: «يسعى اتحاد كرة القدم أيضاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتطوّر التكنولوجي في التواصل مع الجماهير وإعطائهم فرصة لخلق طريقة مبتكرة للتواصل مع اتحاد كرة القدم، والمساهمة في التعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لكي نجمع أكبر عدد ممكن من المتعهدين في هذه المبادرة».

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في المبادرة والتعهد بالتقيد بالتعليمات وممارسة التدريبات الرياضية في المنزل واتباع طرق الوقاية السليمة، مؤكداً ثقته بقدرة الجميع على تحمل المسؤولية، وهو الأمر الذي سيساعد على تجاوز هذه الأزمة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية المشرفة على هذه المبادرة إبراهيم الحمادي: «إنها فرصة لإيجاد سبل متطورة وجديدة لتعزيز الترابط بين اتحاد الكرة والجمهور، وأيضاً إيجاد طريقة مبتكرة للتعهد بالالتزام بمعايير الوقاية والسلامة».

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وأضاف الحمادي: «هدفنا جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين من منتسبي كرة القدم في أندية الدولة والجهات والمؤسسات الرياضية وأفراد المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم رصد جوائز للمشاركين، وسيتم الإعلان عنها من خلال عملية السحب التي ستُجرى بعد نهاية المبادرة».

وتابع رئيس لجنة الشؤون المجتمعية أن اختيار اسم «سالم» للمبادرة يأتي لرغبة اتحاد كرة القدم في أن يكون جميع أفراد المجتمع بصحة وسلامة ويعيشون في نمط صحي، مشيراً إلى أن مبادرة التعهد تأتي إكمالاً لمبادرة «بطولتنا سلامتكم» التي انطلقت أواخر شهر مارس الماضي في ظل توقف النشاط الرياضي الكروي في مختلف دول العالم، والتي شهدت كذلك مجموعة من المبادرات، منها مشاركة وتطوّع عدد من المدربين والإداريين واللاعبين والحكام في العمل بمراكز المسح الوطنية، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وكذلك مشاركة عدد من نجوم المنتخب الوطني في المبادرات التي نظمها الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، إلى جانب رسائل التوعية التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

وحرص اتحاد الكرة على بث فيديو توضيحي عبر منصاته المختلفة يوضح آلية المشاركة والتسجيل، مع الحرص على بث مقاطع فيديو قصيرة بشكل يومي طوال فترة المبادرة تحمل رسائل من النجوم للمجتمع.

راشد بن حميد:

• «اتحاد الكرة يسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتطوّر التكنولوجي في التواصل مع الجمهور».

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