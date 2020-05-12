الامارات | مدافـع عجمان سبيل ينتقل رسمياً إلى اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن مدافـع عجمان سبيل ينتقل رسمياً إلى اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر مسؤول، في نادي عجمان، إن المدافع محمد سبيل قد انتقل بشكل رسمي لنادي اتحاد كلباء، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لموسمين.

وأضاف المصدر أن إدارة البرتقالي كانت لديها الرغبة في تمديد عقد اللاعب، إلا أنه اتفق مع وكيله على خوض تجربة احتراف في نادٍ آخر، وقد احترمت الإدارة رغبته في تحديد الوجهة التي يفضل اللعب لها.

ودافع سبيل عن قميص البرتقالي لمدة ثلاثة مواسم، خاض خلالها 59 مباراة رسمية في دوري الخليج العربي.

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ويعد محمد سبيل من أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات عجمان، إذ خاض 18 مباراة من أصل 19، وتغيب في مباراة واحدة بداعي الإيقاف.

وأشار المصدر: «نتمنى التوفيق للاعب في مهمته الجديدة، والنادي لن تكون لديه أي مشكلة في تدعيم صفوف الفريق بمدافع بديل، لكن بعد أن يتضح الموقف بخصوص استكمال الدوري من عدمه».

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