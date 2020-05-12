الامارات | لابا: الدوري الإماراتي ليس سهلاً.. واندماجي السريع سبب نجاحي

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا: الدوري الإماراتي ليس سهلاً.. واندماجي السريع سبب نجاحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، إن مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم ليس بالبطولة السهلة كما يعتقد الكثيرين وأن أبرز ما ساعده في تحقيق النجاح الذي حققه ومن بينه تصدره لترتيب هدافي المنافسة بسبب اندماجه السريع في العائلة العيناوية التي أكد أنها رحبته به منذ البداية بالاستقبال الرائع بجانب تعطش الجميع لتحقيق الانتصارات في كل مباراة.

وقال كودجو في حديثه لصحيفة "توغو فووت": "بالنسبة لي لن اتحدث عما يقال بأن بطولة الإمارات سهلة، أعتقد أن نجاحي السريع جاء بسبب اندماجي، لقد وجد الفريق عبارة عن عائلة، لقد حصلت هنا على استقبالاً رائعاً، نحن داخل الفريق نشكل مجموعة من الأصدقاء الذين يريدون أن يحققوا الفوز في كل مرة يدخلون فيها إلى أرضية الملعب".

وأعرب لاعب فريق نهضة بركان المغربي السابق عن سعادته بالأداء الذي قدمه مع الفريق حتى الآن مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يشار حول انتقاله عن صفوف الفريق عبارة عن شائعات، وقال: "صحيح أنني أقدم موسم رائع إلى حد ما وهو ما يثير الشائعات حول انتقال عن الفريق، بالنسبة لي أشعر بحالة جيدة هنا كما أنني فخور بأنني لاعب في هذا الفريق ولدي عقد معهم حتى 2022".

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وأشار التقرير الذي نشره الصحيفة أن اللاعب التوغولي لابا كودجو يتمتع بجودة عالية تمكنه من تسجيل الأهداف بسهولة محيرة، وأن اللاعب لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتأقلم على البطولة الإماراتية بعد انتقاله إليها عقب مشواره مع نهضة بركان المغربي وهو ما ساعده في حجر مقعد في تشكيلة ناديه الجديد.

وذكرت الصحيفة التوغولية أن لاعب فريق العين، لابا كودجو، لم يترك الناس في مسقط رأسه يحاربون وباء كورونا المستجد لوحدهم، وأنه اعتاد على تقديم المساعدات المتواصلة وأنه كان قد تبرع أخيراً بمستلزمات طبية للفئات الفقيرة في توغو كما أنه وعد بتقديم المزيد.

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