- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «خلف الملك أوفى جمهور» على طريقة شعار ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي في نادي الشارقة، عبدالله بن ياس، صاحب فكرة وسم «خلف الملك أوفى جمهور»، لـ«الإمارات اليوم»، قصة إطلاق هذا الوسم، مشيراً إلى أن فكرته تقوم أساساً على وفاء الجمهور لفريقه، خصوصاً أن الفريق كان وقتها يمر بظروف صعبة، أدت إلى ابتعاد جمهوره عنه بسبب النتائج المتواضعة، وكان يستعد في ذلك الوقت لخوض مباريات الدورة الرباعية، التي نظمها اتحاد الكرة، وضمت أربعة فرق من بينها الشارقة، لتحديد الفريقين اللذين سيبقيان في الدوري، والفريقين الآخرين اللذين سيهبطان إلى دوري الدرجة الأولى، لذلك جاءت فكرة إطلاق هذا الوسم، بهدف حشد أكبر عدد خلف الفريق في المدرجات.
وبات وسم «خلف الملك أوفى جمهور»، الذي تم إطلاقه عام 2012، أيقونة وأنشودة عذبة في شفاه جمهور الشارقة يتغنى بها في المدرجات، على طريقة عبارة جمهور فريق ليفربول الإنجليزي الشهيرة في مؤازرة فريقه «لن تسير وحيداً أبداً».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «خلف الملك أوفى جمهور» على طريقة شعار ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.