الامارات | أصبح لاعباً حراً.. إسماعيل الحمادي على رادار الوحدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أصبح لاعباً حراً.. إسماعيل الحمادي على رادار الوحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب من لاعب شباب الأهلي، إسماعيل الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الأخير تلقى عرضاً جاداً من نادي الوحدة، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أصبح لاعباً حراً بانتهاء عقده مع شباب الأهلي نهاية الموسم الجاري.
وقال المصدر إن «اللاعب تحفظ على عرض تلقاه من ناديه الحالي بشأن تمديد عقده، بالامتيازات المالية نفسها لعقده المنتهي، دون أن يمنح الحمادي إدارة شباب الأهلي رداً حاسماً في هذا العرض».
وارتبط اسم إسماعيل الحمادي بنادي الوحدة، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، دون الإعلان عن عدم أسباب اكتمال الصفقة.
وشارك الحمادي (31 عاماً)، في 12 مباراة هذا الموسم مع شباب الأهلي، من أصل 19، مكتفياً بتسجيل هدف واحد فقط.
وظهر الجناح الأيمن مع شباب الأهلي منذ موسم 2008-2009، إذ لعب 201 مباراة، سجل خلالها 36 هدفاً، وتلقى 42 بطاقة ملونة.
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