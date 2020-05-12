الامارات | «أنجل وولف» يستكمل تحدي تسلق سلالم المنزل 118 مرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنجل وولف» يستكمل تحدي تسلق سلالم المنزل 118 مرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن نيك واتسون وابنه ريو من فريق أنجل وولف من خوض واستكمال تحدي برج خليفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستغرقين 4 ساعات و43 دقيقة. وحمل نيك ابنه ريو، البالغ من العمر 17 عاماً ومن أصحاب الهمم، على ظهره ليتسلقا سلالم المنزل 118 مرة، ما يعادل تسلق برج خليفة، ومن خلال هذا الإنجاز الجديد، يسعى فريق أنجل وولف إلى التوعية بأهمية اتباع حياة صحية، فضلاً عن التواصل مع المجتمع خلال شهر رمضان.

وقال بيان صحافي: «كان آلاف الأشخاص قد انضموا إلى فريق أنجل وولف في خوض التحدي، حيث شارك كل على طريقته في عطلة نهاية الأسبوع من خلال إنستغرام وفيس بوك، كما شاركت المدارس في التحدي من خلال تشجيع الأطفال وعائلاتهم على تسلق السلالم في المنزل، وخوض تحدي تسلق برج خليفة مجتمعين».

وتعليقاً على التحدي، قال نيك من فريق أنجل وولف: «كان الأمر مختلفاً كلياً عن التجارب التي خضتها في السباقات أو التحديات، ورغم أن فريقنا ومئات آخرين من جميع أنحاء العالم، خاضوا التحدي كلٌّ على حدة، فقد تعزز شعورنا بالتضامن والاتحاد على الرغم من مشاعر العزلة الحالية».

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