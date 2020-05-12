الامارات | إدارة الإعلام بنادي الشارقة توزع الأدوار بين أعضائها

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإعلام بنادي الشارقة توزع الأدوار بين أعضائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي، بنادي الشارقة، اجتماعاً بنظام الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الإدارة طارق علاي، إذ تم خلال الاجتماع توزيع الأدوار والمهام على الأعضاء.

وقال النادي في بيان أمس: «اختير محمد بن حماد مشرفاً ومنسقاً إعلامياً لشركة الشارقة لكرة القدم، ومحمد الحمادي مسؤولاً لقسم التحرير، وعبدالله الياسي مسؤولاً لحسابات التواصل الخاصة بكرة القدم، وعبدالله الحوسني مسؤولاً لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالألعاب الأخرى، كما تم اختيار خالد محمد مسؤولاً لقسم التصوير والتصميم». وأضاف البيان: «ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة، ومن ضمنها آلية عمل حسابات التواصل والموقع الإلكتروني، وتسخيرها لتكون في خدمة المتابعين».

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