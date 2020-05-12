الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معسكر

ذكرت صحيفة «بولسكي سبورت»، البولندية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي قام بإلغاء المعسكر الإعدادي في بولندا، بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تكرر من العديد من الأندية اليونانية والإيطالية والقبرصية والرومانية.

«عموري»

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نشر لاعب فريق العين، الدولي محمد عبدالرحمن (عجب)، صورة عبر حسابه في «إنستغرام» لجانب من التدريبات المسلية بالكرة داخل منزلهم، مع نجم الجزيرة الدولي «عموري»، وبقية أشقائه.

توصية

أوصى الجهاز الفني لأحد أندية دوري الخليج العربي بالاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الأجانب، والبحث عن لاعب بديل، بعدما أخفق في تقديم المردود الفني المطلوب، على الرغم من اسمه الكبير.

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