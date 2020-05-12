الامارات | الشارقة يكلف المدير التنفيذي بدراسة ملف دعم الجمهور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف نادي الشارقة مديره التنفيذي محمد القصير بدراسة ملف الجماهير وآلية دعمهم للفريق وطرق التشجيع الخاصة بهم، في أعقاب التطورات الجديدة التي يعيشها النادي بعد تعيين مجلس الإدارة الجديدة، برئاسة علي سالم المدفع، وكذلك فوز النادي، أخيراً، بلقب تحدي «الأندية الأكثر جماهيرية» في دوري الخليج العربي، في الاستفتاء الذي نظمته صحيفة «الإمارات اليوم» على مدى 14 يوماً، وشاركت فيه أندية الدوري الـ14. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، في تغريدة على صفحته عبر «تويتر»: «شكراً لجمهور نادي الشارقة الرياضي على تواصلهم، وحرصهم، وسيتم تكليف المدير التنفيذي للنادي لدراسة ملف الجماهير بشكل عام، وآلية دعمهم وطرق التشجيع والعديد من المبادرات التي تليق بمكانة النادي الملكي». • المدفع يشكر جمهور نادي الشارقة على تواصلهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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