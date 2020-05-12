الامارات | تأجيل «دولية القوة البدنية» للجامعات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «دولية القوة البدنية» للجامعات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الدولي للقوة البدنية وبالتشاور مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية واللجنة المنبثقة عن جامعة الشارقة؛ تأجيل بطولة العالم للجامعات 2020 بالقوة البدنية التي كان من المقرر أن تستضيفها جامعة الشارقة يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 70 جامعة في العالم، إلى وقت يحدد لاحقاً. يأتي ذلك تزامناً مع توقف النشاطات الرياضية بالدولة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاءات التشاورية التي أقيمت عن بعد مع الأطراف المعنية بمشاركة اللوكسمبورغي غاستون باراش رئيس الاتحاد العالمي، وفرشيد سلطاني رئيس الاتحاد الآسيوي، وفيصل الزعابي رئيس لجنة القوة البدنية في الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وصلاح العامري المدير التنفيذي للبطولة مسؤول النشاط الرياضي في جامعة الشارقة.

بدوره، قال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «كان من المؤمل ترحيل البطولة إلى السنة المقبلة إلا أن الاتحاد الدولي للجامعات وحسب منهاج إقامة البطولات السنوي أسند نسخة 2021 الى الاتحاد الليتواني و2022 لتقام في روسيا».

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