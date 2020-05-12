شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يرغب فى الاحتفاظ بـ«إيكاردى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، يسعى للاحتفاظ بخدمات النجم الأرجنتينى ماورو إيكاردى، والذى يقضى الموسم الحالى مع الفريق، معارا من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالى، الذى أعلن رغبته فى بيع اللاعب فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى باريس سان جيرمان فتحوا باب التفاوض مع إدارة إنتر ميلان، من أجل ضم إيكاردى، بشكل نهائى، بعد نهاية الموسم الحالى، الذى انتهى فى فرنسا مبكرا، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

أضافت الصحيفة أن إدارة النادى الباريسى تسعى لتخفيض قيمة خيار الشراء فى عقد الهداف الأرجنتينى من 70 إلى 50 مليون يورو، أو فى حال رفض مسؤولى النيراتزورى، ستقترح إبقاء اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر. وخاض الهداف الأرجنتينى 31 مباراة مع باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالى فى جميع المسابقات، وسجل 20 هدفا.